Пылает все

До врага 7 минут на машине, гряды кроют по три настила. Небо пылает. Земля пылает. Сердца пылают.

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Какой-то полуоглохший ТРОшник устанавливает по обе стороны дороги ящик тротила и не слышит никаких увещеваний. Ровный тип, принес бутылку воды, пусть подрывает, если что – все равно уже решил.

Полный спектр эмоций

Вдруг становится как-то невесело. Неизвестно почему, просто в разговоре все ловят "грустишку".

И тут новая эмоция – братик из разведки обещает, что если доживем до утра, проведет лекцию по "нлавам" и кто овладеет – сможет взять себе один! Мы тут же начинаем спорить, кто справится лучше.

Иду по холодной земле погреть ноги с ожиданием, как перед новым годом в детстве. Бух-бух-бух.

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