Палає все

До ворога 7 хвилин на машині, гради криють по три настілом. Небо палає. Земля палає. Серця палають.

Читайте також Це здичавіла орда варварів, самі вони не зупиняться

Якийсь напівоглохший ТРОшник встановлює обабіч дороги ящик тротилу, і не чує ніяких вмовлянь. Рівний тіп, приніс пляшку води, хай підриває, якщо що – все одно вже вирішив.

Повний спектр емоцій

Раптом стає якось невесело. Невідомо чому, просто в розмові всі ловлять "грустішку". І тут нова емоція – братюня з розвідки обіцяє, що якщо доживемо до ранку, провести лекцію по нлавам і хто опанує – зможе взяти собі один! Ми тут же починаємо сперечатись, хто впорається краще.

Йду по холодній землі погріти ноги з очікуванням, як перед новим роком в дитинстві. Бух-бух-бух.