Доброчар живет в селе Мотыжин на Киевщине. Зимой помощник Николая принимает гостей и осуществляет их желания. А в теплое время охраняет флору и фауну парка.

Заметьте Под Киевом работает резиденция помощника Святого Николая Доброчара: сказочные фото

Украинский волшебник признается, что исполнять желания – не такое уж легкое дело. Иногда приходится немного похимичить.

Каждый маленький ребенок желает какую-то игрушку, а взрослые – здоровья и счастья своим родственникам. Это – такие простые вещи, но они – очень важные и особенные,

– рассказывает Доброчар.

Волшебник заметил, что все желания собирают в волшебный ящик. Впоследствии их высадят в "Добропарке",

Помощник Доброчара – Доброкот

Есть у Доброчара пушистый помощник – Доброкот. Он соединен с волшебным шаром. Кот спит возле Доброчара и рассматривает посетителей сказочной резиденции.

Чтобы желание непременно исполнилось, нужно приложить ладонь к шару и вообразить желание. Доброкот смотрит, как они свершаются.

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Как волшебник исполняет желания украинцев под Киевом: смотрите видео