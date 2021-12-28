Доброчар мешкає у селі Мотижин на Київщині. Взимку помічник Миколая приймає гостей та здійнює їхні бажання. А у теплу пору охороняє флору та фауну парку.

Зауважте Під Києвом працює резиденція помічника Святого Миколая Доброчара: казкові фото

Український чарівник зізнається, що здійснювати бажання – не така вже й легка справа. Іноді доводиться трішки похімічити.

Кожна маленька дитинка бажає якусь іграшку, а дорослі – здоров'я та щастя своїм родичам. Це – такі прості речі, але вони – дуже важливі та особливі,

– розповідає Доброчар.

Чарівник зауважив, що усі бажання збирають у чарівну скриньку. Згодом їх висадять у "Добропарку",

Помічник Доброчара – Доброкіт

Є у Доброчара пухнастий помічник – Доброкіт. Він з'єднаний з чарівною кулею. Кіт спить біля Доброчара та розглядає відвідувачів казкової резиденції.

Щоб бажання неодмінно здійснилося, треба прикласти долоню до кулі та уявити бажання. Доброкіт дивиться, як вони здійснюються.

Повну версію матеріалу "Доброчар, Доброкіт та казкові ельфи: як чарівник здійснює бажання українців під Києвом" читайте за посиланням.

Як чарівник здійснює бажання українців під Києвом: дивіться відео