Если основателя белорусского оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича действительно экстрадируют на оккупированные территории Донбасса, то боевики могут его расстрелять.

Важно Добро пожаловать, – Лукашенко ответил боевикам о выдаче Протасевича

Не потому, что действительно есть за что, а потому что могут. Для этого нужны эти обвинения со стороны контролируемой РФ террористической организации "ЛНР" и какие последствия они могут иметь – читайте далее.

Почему все говорят о передаче Протасевича луганским боевикам?

Потому что сразу после задержания белорусского оппозиционного журналиста в Минске, боевики так называемой "ЛНР" заявили о возбуждении "дела" против него. Якобы за участие белоруса в боях на Донбассе в составе полка "Азов". Так они отреагировали на намек белорусских властей на участие Протасевича в войне на Донбассе.

1 июня боевики "ЛНР" обратились к Беларуси с просьбой передать им Протасевича для проведения "следственных действий".

После того как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить боевикам доступ к задержанному Протасевичу, история перестала выглядеть как очередное абстрактное заявление боевиков.

Я сказал, если у них будут вопросы – добро пожаловать к нам, пожалуйста, задайте им вопрос. Потому что людей убивали они там – на Донбассе,

– сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Протасевичу грозит смертная казнь "на юго-востоке Украины".

И менее чем за неделю история получила колоссальное развитие.

Уже через несколько дней на Белорусском государственном телеканале ОНТ вышло большое интервью с Протасевичем. Многое в нем, как заявили родные Протасевича и ряд политиков и политических экспертов, указывает на то, что "интервью" записано принудительно. Среди прочего он Протасевич заявляет, что "уголовное дело" боевиков является вполне логичным, но он надеется на то, что Лукашенко его не выдаст.

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После этого представители боевиков Луганской области начали активно рассказывать, в каких именно преступлениях они подозревают Протасевича.

Сначала говорили, что журналист организовывал трансфер из Минска на Донбасс тех, кто хочет воевать с Россией. Затем – что Протасевич "отстреливал медиков и спасателей, будучи снайпером в батальоне "Азов".

В конце концов, под 5 июня стало известно, что сотрудники "прокуратуры" контролируемой РФ террористической организации "ЛНР" отправились в Белоруссию для проведения допроса белорусского оппозиционера.

Какое на самом деле отношение Протасевич имеет к "ЛНР"?

Вообще никакого.

Даже если предположить, что журналист действительно входил в состав "Азова", луганских пророссийских боевиков это не должно волновать. "Азов" работал на донецком направлении и было бы более логично, если бы претензии к Протасевичу предъявляли боевики так называемой "ДНР".

Но самое главное: Протасевич не участвовал в боевых действиях. Основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам как военный корреспондент.

Начальник штаба "Азова" в 2014-2017 годах Владислав Соболевский также отметил 24 каналу, что Протасевич был на позициях подразделения исключительно в роли журналиста.

Протасевич находился вместе с нами в Широкино как журналист. Он – не комбат. Он получил легкое ранение, пока находился в Широкино. Даже успел одному человеку – не из "Азова", из Вооруженных сил – оказать первую домедицинскую помощь после ранения. Он приехал как независимый журналист,

– подчеркнул он.

Соболевский уточнил, что в составе "Азова" были белорусы, участвовавшие в боевых действиях. "Они не могут сейчас вернуться на родину. Вынуждены были уехать, чтобы не попасть под каток КГБ. Часть из них до сих пор воюет и защищает территориальную целостность Украины", – сказал он. И еще раз подчеркнул, что Протасевича среди этих граждан Беларуси не было.

По его мнению, имя задержанного журналиста решили привязать к полку, чтобы демонизировать его личность – "Азов" привыкли использовать как традиционную "страшилку" в вопросах войны на Донбассе.

Авторы проекта Stop Fake пишут: вброс о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в 2014-2015 годах — это профессиональная информационно-психологическая спецоперация, проведенная с помощью российских пропагандистов. Ее цель – сместить акценты с международного скандала из-за задержания Романа Протасевича и принудительной посадки ради этого самолета Ryanair на личность самого журналиста.

"Эти "разоблачения" направлены только на продвижение в публичной плоскости имиджа Протасевича как "экстремиста", что никоим образом не объясняет и тем более не оправдывает ни задержку самолета, ни задержание журналиста", – отмечается в материале Stop Fake.

В конце концов, из того интервью с Протасевичем, которое вышло на канале ОНТ, видно, что возможная выдача боевикам "ЛНР" действительно его пугает. Поэтому СМИ предполагают, что именно эта перспектива может использоваться белорусскими силовиками как один из ключевых элементов психологических издевательств и давления на оппозиционного журналиста.

При этом многие сомневаются, что Протасевича действительно куда-то отдадут. Спикер Международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук пояснил 24 каналу, что белорусская власть пытается легализовать задержания Протасевича "делом в ЛНР".

"Его не выдадут России. Беларусь слишком много усилий потратили на его задержание. У Лукашенко, в отличие от России, до сих пор существует смертная казнь. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы Протасевич остался в Беларуси", – сказал он.

Протасевич – это культовая личность для Беларуси. Это молодое поколение, которое опережает режим Лукашенко в использовании технологий. В этом направлении белорусские власти откровенно все профукала. Посадить его и показать, что кого угодно поймают где угодно – это важная штука для режима. Они это и делают,

– добавил он.

Что эта история значит для Украины?

Что придется искать новое место для проведения встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Трехсторонняя контактная группа как была, так и будет, никаких изменений в минском формате не состоится. Просто выберут другую локацию для переговоров. Беларусь к трехстороннему формату не имеет никакого отношения, кроме названия и места проведения встреч. Она не является участником процесса. Если представителей боевиков действительно допустят к допросам, то это станет окончательной точкой для изменения места проведения переговоров. Его с высокой вероятностью так или иначе пришлось бы искать, потому что в Беларусь сейчас просто самолеты не летают", – пояснил 24 каналу политолог Владимир Фесенко.

Кроме того, по его словам, это будет означать новый этап системного кризиса в двусторонних отношениях. Как прогнозирует политолог, отношения между Украиной и Белорусью ухудшатся, но не настолько, чтобы прибегать к разрыву дипломатических связей.

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Значительных санкций или яркой реакции международного сообщества допрос представителями боевиков задержанного Протасевича также не спровоцирует, говорят аналитики. Это не та красная линия, которую режиму Лукашенко нельзя пересекать. Точкой невозврата для него станет не это, а первый белорусский самолет, который приземлится в оккупированном Россией Крыму.