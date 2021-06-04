Более того, эти так называемые свидетельства на провластном канале повлияют на дальнейшую судьбу Романа. Такое мнение высказал руководитель белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий. В частности, как он считает, Роману объяснили, что чистосердечное признание может смягчить вину.

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Он отметил, что даже такие известные молодые люди как Роман Протасевич начинают "плыть" и говорить то, что он и рассказывал в том сюжете. Фактически, обвинял своих соратников в махинациях и политических играх.

Дело в том, как я понял, ему (Роману – 24 канал), наверное, угрожали участием в государственном заговоре. А это уже расстрельная статья,

– отметил Беляцкий.

Он подчеркнул, что это не те официальные обвинения. Однако заметно, что Протасевич хочет так убежать от этой статьи, беря на себя меньшую вину. Также Беляцкий добавил, что журналисту угрожали не только смертельной карой, но и конкретно его били – в этом нет сомнений.

"Фактически, он военнопленный. В плену, перед страхом смерти, люди ведут себя по-разному. Такие сюжеты, когда люди не могут высказать свою точку зрения, возмущают", – подчеркнул правозащитник.

Реакция общества

По словам правозащитника, так власть хочет показать то, что государство все контролирует и любое сопротивление не имеет смысла. Впрочем, сотни тысяч белорусов обходят запреты и пытаются черпать правдивую информацию.

"Общество обеспокоено и с ужасом воспринимает происходящее. Так, массовые акции прекратились, впрочем вернуть любовь к Лукашенко уже совершенно невозможно", – подытожил он.

Внимание. Все подробности "интервью" Романа Протасевича белорусским пропагандистам – читайте в материале 24 канала.