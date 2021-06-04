Щобільше, ці так звані свідчення на провладному каналі вплинуть на подальшу долю Романа. Таку думку висловив керівник білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький. Зокрема, як він вважає, Роману пояснили, що щиросердечне зізнання може пом'якшити вину.

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Він зазначив, що навіть такі відомі молоді люди як Роман Протасевич починають "плисти" й говорити те, що він і розповідав у тому сюжеті. Фактично, звинувачував своїх соратників у махінаціях і політичних іграх.

Річ у тім, як я зрозумів, йому (Роману – 24 канал), напевне, погрожували участю в державній змові. А це вже розстрільна стаття,

– зазначив Біляцький.

Він наголосив, що це не ті офіційні звинувачення. Однак помітно, що Протасевич хоче так втекти від цієї статті, беручи на себе меншу провину. Також Біляцький додав, що журналісту погрожували не лише смертельною карою, а й конкретно його били – у цьому немає сумнівів.

"Фактично, він військовополонений. У полоні, перед страхом смерті, люди поводяться по-різному. Такі сюжети, коли люди не можуть висловити свою точку зору, обурюють", – наголосив правозахисник.

Реакція суспільства

За словами правозахисника, так влада хоче показати те, що держава все контролює й будь-який спротив немає сенсу. Втім, сотні тисяч білорусів обходять заборони й намагаються черпати правдиву інформацію.

"Суспільство занепокоєне і з жахом сприймає те, що відбувається. Так, масові акції припинились, втім повернути любов до Лукашенка вже абсолютно неможливо", – підсумував він.

Увага. Усі подробиці "інтерв'ю" Романа Протасевича білоруським пропагандистам – читайте у матеріалі 24 каналу.