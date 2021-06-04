Ті методи, які зараз застосовуються в Білорусі, перебувають поза міжнародним контролем і правовим полем. Таку думку висловив лідер білоруського руху "За Свободу" Юрась Губаревич.

До теми "Вірити не можна": батьки Протасевича відреагували на його інтерв’ю пропагандистам

Мета інтерв'ю з Протасевичем – пропаганда позиції режиму Лукашенка, – Губаревич

Батько Романа Протасевича заявив, що сина змусили у всьому зізнатися в ефірі провладного каналу. Він помітив і синці на обличчі, на носі й сліди удушення на шиї сина. Юрась Губаревич погодився, що ці "зізнання" стали результатом тиску, який міг відчувати затриманий.

За словами опозиціонера, мета цього матеріалу – пропаганда тієї позиції, яку займає чинний режим у Білорусі. Мовляв, посадка літака була зовсім випадковою, а Роман Протасевич добровільно погодився на співпрацю і зараз розкриває якісь подробиці своєї попередньої діяльності.

Найімовірніше, є в цій справі 2 адресанти. Це так зване "болото" – люди, які досі не визначилися, який бік зайняти в конфлікті між білоруським суспільством і режимом. А також ті, хто розгорнули у світі широку кампанію з визволення Романа Протасевича,

– підкреслив політик.

Юрась Губаревич вважає, що таким чином режим намагається збити бажання діяти активно в цій ситуації. "Але всі, хто знають ситуацію в Білорусі, розуміють – за такими зізнаннями нічого не стоїть, крім можливого застосування насилля і примусу до давання таких показань", – пояснив він.

До особистих ворогів режиму Лукашенка застосовують більш хитромудрі підходи, – Губаревич

Лідер руху "За Свободу" відзначив, що до затриманих застосовуються різні види катувань. Тих людей, яких затримують за участь у масових протестах, можуть бити перші хвилини після затримання. У місця ув'язнення вони потрапляють вже з травмами.

І додав, що потім 15 – 30 діб арешту затримані проводять в жахливих умовах – по 15 людей в двомісній чи чотиримісній камері. "Я думаю, щодо особистих ворогів застосовуються більш хитромудрі підходи", – підсумував він.

Юрась Губаревич прокоментував інтерв'ю Романа Протасевича: відео