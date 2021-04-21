Офис Президента не заказывал новые двери: планируют восстановить старые
Месяц назад состоялась акция на Банковой в поддержку Стерненко, когда были разбиты окна и раскрашены двери. Впрочем, пока ремонтные работы не закончились и парадной двери в ОП нет.
Источник:"Сегодня"
Новые двери для Офиса Президента не будут изготавливать. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Между тем Стерненко заявил, что полиция закрыла дело о втором нападении на него
Старые двери реставрируют
По словам Подоляка, новые двери не заказывали, ведь хотят восстановить старые. При этом он подчеркнул, что проблема не только в дверях. Фактически был подожжен центральный вход в здание, разбиты окна. Все это требовало комплексной работы.
Фактически проводилось восстановление всей входной группы во втором подъезде Офиса Президента, а также реставрирована часть элементов самого помещения внутри здания,
– сказал он.
Ожидается, что двери вернут ориентировочно 29-30 апреля. Тогда же планируют окончательно завершить реставрационные работы.
Разбитые двери Офиса Президента: коротко
- В ОП 20 марта состоялась акция протеста в поддержку Стерненко. Сначала все было спокойно, но потом акция переросла в беспорядки.
- Некоторые митингующие разрисовали здание ОП, повредили двери и выбили окна.
- На следующий день после протестов сумму убытков оценили в почти 2 миллиона гривен. Впрочем, впоследствии сумма все же уменьшилась.
- Двери, поврежденные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко, вечером 25 марта появились в эфире канала "1+1". Это вызвало бурю обсуждений в соцсетях.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на 1 вечер одолжил их телеканалу.
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