Месяц назад состоялась акция на Банковой в поддержку Стерненко, когда были разбиты окна и раскрашены двери. Впрочем, пока ремонтные работы не закончились и парадной двери в ОП нет.

Новые двери для Офиса Президента не будут изготавливать. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Между тем Стерненко заявил, что полиция закрыла дело о втором нападении на него

Старые двери реставрируют

По словам Подоляка, новые двери не заказывали, ведь хотят восстановить старые. При этом он подчеркнул, что проблема не только в дверях. Фактически был подожжен центральный вход в здание, разбиты окна. Все это требовало комплексной работы.

Фактически проводилось восстановление всей входной группы во втором подъезде Офиса Президента, а также реставрирована часть элементов самого помещения внутри здания,

– сказал он.

Ожидается, что двери вернут ориентировочно 29-30 апреля. Тогда же планируют окончательно завершить реставрационные работы.

Разбитые двери Офиса Президента: коротко