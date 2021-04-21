Місяць тому відбулася акція на Банковій на підтримку Стерненка, коли були побиті вікна і розфарбовані двері. Втім, наразі ремонтні роботи не закінчилися і парадних дверей в ОП немає.

Нові двері для Офісу Президента не виготовлятимуть. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Тим часом Стерненко заявив, що поліція закрила справу про другий напад на нього

Старі двері реставрують

За словами Подоляка, нових дверей не замовляли, адже хочуть відновити старі. При цьому він наголосив, що проблема не тільки в дверях. Фактично було підпалено центральний вхід у будівлю, розбиті вікна. Усе це вимагало комплексної роботи.

Фактично проводилося відновлення всієї вхідної групи в другому під'їзді Офісу Президента, а також реставрувалася частина елементів самого приміщення всередині будівлі,

– сказав він.

Очікується, що двері повернуть орієнтовно 29 – 30 квітня. Тоді ж планують остаточно завершити реставраційні роботи.

Побиті двері Офісу Президента: коротко