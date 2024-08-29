Акцию провели в четверг, 29 августа, в Киеве, в День памяти защитников Украины. Семьи требуют ответа от представителей МККК и призывают организацию к более активным действиям.

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Что известно об акции под офисом МККК в Киеве

Сегодня, в День памяти защитников Украины, семьи морпехов собрались на акцию-напоминание не только о погибших, но и тех военных и гражданских, которые остаются в российском плену или пропали без вести. Они хотят услышать от представителей МККК ответ, почему большинство семей не имеет никакой информации о месте пребывания и состоянии их родных,

– говорится в сообщении медийной инициативы.

Акция под стенами МККК в Украине: смотрите видео

В организации напомнили, что МККК является единственной организацией, уполномоченной посещать места содержания военнопленных, но для этого необходимо разрешение администрации тюрьмы, изолятора или колонии.

Россия практически не допускает представителей МККК к местам содержания, пытаясь скрыть свои преступления от международного сообщества.

Медийная инициатива призывает присоединяться к акциям в поддержку семей пленных и поддерживать их в борьбе за правду.

"То, что сегодня произошло под стенами киевского офиса Международного комитета Красного Креста, – это приговор всей системе международного права и международных организаций. Доведенные до отчаяния родные пленных, готовы чуть ли не к самосожжению, фактически штурмуют МККК. И это только начало. Потому что годами МККК, ООН, ОБСЕ, дипломатические миссии и представительства разводят руками, бросаются друг в друга мандатами и просто наблюдают, как тысячи украинцев медленно умирают в плену", – написала Ольга Решетилова.