Акцію провели в четвер, 29 серпня, у Києві, в День пам’яті захисників України. Родини вимагають відповіді від представників МКЧХ та закликають організацію до більш активних дій.

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Що відомо про акцію під офісом МКЧХ в Києві

Сьогодні, у День пам’яті захисників України, родини морпіхів зібралися на акцію-нагадування не лише про загиблих, але й тих військових і цивільних, які залишаються в російському полоні або зникли безвісти. Вони хочуть почути від представників МКЧХ відповідь, чому більшість сімей не має жодної інформації про місце перебування та стан їхніх рідних,

– мовиться в повідомлені медійної ініціативи.

Акція під стінами МКЧХ в Україні: дивіться відео

У організації нагадали, що МКЧХ є єдиною організацією, уповноваженою відвідувати місця утримання військовополонених, але для цього необхідний дозвіл адміністрації в’язниці, ізолятора чи колонії.

Росія практично не допускає представників МКЧХ до місць утримання, намагаючись приховати свої злочини від міжнародної спільноти.

Медійна ініціатива закликає приєднуватися до акцій на підтримку родин полонених і підтримувати їх у боротьбі за правду.

"Те, що сьогодні відбулося під стінами київського офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста, – це вирок всій системі міжнародного права і міжнародних організацій. Доведені до відчаю рідні полонених, готові мало не до самоспалення, фактично штурмують МКЧХ. І це тільки початок. Бо роками МКЧХ, ООН, ОБСЄ, дипломатичні місії і представництва розводять руками, кидаються один в одного мандатами і просто спостерігають, як тисячі українців повільно помирають в полоні", – написала Ольга Решетилова.