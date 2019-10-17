Протест на тракторах: тысячи фермеров парализовали улицы Гааги – фото, видео
Протестующих возмутили обвинения в загрязнении воздуха выбросами углерода и азота на фермах в Нидерландах. А также упреки от защитников животных относительно издевательства над скотом.
Сдержать трактористов направили военную технику, машины полиции и даже конный патруль, сообщает "Укринформ".
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Правоохранители заблокировали демонстрантам проезд к зданию парламента и резиденции премьера. Как следствие – 16 октября город буквально встал в пробках.
Протест фермеров в Гааге: смотрите фото
Смотрите видео: фермеры протестуют в Нидерландах
Местные жители распространяют в соцсетях фото и видео, которые поражают своими масштабами. Как отметили пользователи, 89% населения Нидерландов выражают поддержку фермерам.
А днем ранее во время аналогичного протеста в Гронингене трактористы пытались снести входные двери административного здания провинции. Из-за этого трех демонстрантов задержали, но уже утром отпустили.
К слову, недавно на ферме в северной провинции Дренте, что в Нидерландах, полиция обнаружила семью, которая девять лет жила в подвале и ждала конца света.