15:25
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Протест на тракторах: тысячи фермеров парализовали улицы Гааги – фото, видео

      46 Читати новину українською
      Фото с протеста
      Фото с протеста / Соцсети

      Протестующих возмутили обвинения в загрязнении воздуха выбросами углерода и азота на фермах в Нидерландах. А также упреки от защитников животных относительно издевательства над скотом.

      Сдержать трактористов направили военную технику, машины полиции и даже конный патруль, сообщает "Укринформ".

      Интересно! Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии

      Правоохранители заблокировали демонстрантам проезд к зданию парламента и резиденции премьера. Как следствие – 16 октября город буквально встал в пробках.

      Протест фермеров в Гааге: смотрите фото

      Смотрите видео: фермеры протестуют в Нидерландах​

       

      Местные жители распространяют в соцсетях фото и видео, которые поражают своими масштабами. Как отметили пользователи, 89% населения Нидерландов выражают поддержку фермерам.

      А днем ранее во время аналогичного протеста в Гронингене трактористы пытались снести входные двери административного здания провинции. Из-за этого трех демонстрантов задержали, но уже утром отпустили.

      К слову, недавно на ферме в северной провинции Дренте, что в Нидерландах, полиция обнаружила семью, которая девять лет жила в подвале и ждала конца света.

      blog_ava
      Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
      сегодня
      46137
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Нидерланды Сельское хозяйство Протесты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским
      сегодня , 15:01 Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским
      Олена Трибушна
      Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно
      сегодня , 14:32 Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно
      Вероніка Климська 8931
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 14:30 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 3241
      Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего
      сегодня , 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего
      Марта Вересюк 635
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 13:01 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1257
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук