В России 23 января во время протестов в поддержку арестованного Алексея Навального силовики жестоко разгоняли людей. Поэтому одна из пострадавших планирует пожаловаться правоохранителям.

Источник: "Интерфакс"

Силовики в Санкт-Петербурге сильно ударили ногой 54-летнюю жительницу города Луга Маргариту Юдину. Об этом сообщило правозащитное объединение "Команда 29".

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Что заявила пострадавшая Юдина

Я планирую обратиться в следственный комитет, чтобы узнать, кто напал на меня,

– сказала женщина.

Интересы Юдиной будет защищать "Команда 29". Там сообщили: "В ближайшее время мы встретимся с ней лично, узнаем все детали того, что случилось и обсудим стратегию защиты ее интересов".

Отметим, после того, как один из силовиков на ходу ударил женщину в живот, она попала в больницу.

Реакция Министерства внутренних дел России

В российском МВД заявили, что проверяют обстоятельства травмирования Юдиной. Начальник управления охраны общественного порядка извинился перед женщиной от имени министерства. Это произошло, когда он навещал пострадавшую в больнице.

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