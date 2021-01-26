У Росії 23 січня під час протестів на підтримку арештованого Олексія Навального силовики жорстоко розганяли людей. Через це одна з постраждалих планує поскаржитися правоохоронцям.

Джерело: "Интерфакс"

Силовики у Санкт-Петербурзі сильно вдарили ногою 54-річну мешканку Луга Маргариту Юдіну. Про це повідомило правозахисне об'єднання "Команда 29".

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Що заявила постраждала Юдіна

Я планую звернутися у слідчий комітет, аби дізнатися, хто напав на мене,

– сказала жінка.

Інтереси Юдіної захищатиме "Команда 29". Там повідомили: "Найближчим часом ми зустрінемось з нею особисто, дізнаємось всі деталі того, що трапилося та обговоримо стратегію захисту її інтересів.

Зауважимо, після того, як один із силовиків на ходу вдарив жінку у живіт, вона потрапила у лікарню.

Реакція міністерства внутрішніх справ Росії

У російському МВС заявили, що перевіряють обставини травмування Юдіної. Начальник управління охорони громадського порядку вибачився перед жінкою від імені міністерства. Це сталося, коли він провідував постраждалу у лікарні.

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