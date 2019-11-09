Протестующие подожгли университет и ограбили церковь в Чили: фото
В Чили продолжаются антиправительственные протесты. Демонстранты в столице подожгли здание университета имени Педро де Вальдивии и разграбили церковь Асунсьон.
По словам очевидцев, произошли столкновения протестующих с полицией, которая установила баррикады для защиты частного университета имени Педро де Вальдивии, пишет AFP.
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Вскоре после этого загорелась деревянная крыша 100-летнего административного здания университета.
Протестующие устроили пожар в Чили / Фото: AFP
Пожарными было трудно добраться до очага пламени из-за протестующих.
Кроме того, неподалеку от университета демонстранты в капюшонах разграбили церковь Асунсьон, которая была построена в 1876 году. Они вытащили мебель на улицу и подожгли ее.
Демонстранты ограбили церковь
Из церкви вынесли ценные вещи
Почему в Чили протестуют?Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго.
Позже чилийцы начали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.
В результате беспорядков погибли уже 20 человек.