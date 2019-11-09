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      Протестующие подожгли университет и ограбили церковь в Чили: фото

      5 Читати новину українською
      Протестующие подожгли университет
      Протестующие подожгли университет / news.yahoo.com

      В Чили продолжаются антиправительственные протесты. Демонстранты в столице подожгли здание университета имени Педро де Вальдивии и разграбили церковь Асунсьон.

      По словам очевидцев, произошли столкновения протестующих с полицией, которая установила баррикады для защиты частного университета имени Педро де Вальдивии, пишет AFP.

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      Вскоре после этого загорелась деревянная крыша 100-летнего административного здания университета.

      чилі пожежа протести
      Протестующие устроили пожар в Чили / Фото: AFP

      Пожарными было трудно добраться до очага пламени из-за протестующих.

      Кроме того, неподалеку от университета демонстранты в капюшонах разграбили церковь Асунсьон, которая была построена в 1876 году. Они вытащили мебель на улицу и подожгли ее.

      чилі церква протести
      Демонстранты ограбили церковь

      церква чилі протести
      Из церкви вынесли ценные вещи

      Почему в Чили протестуют?Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго.

      Позже чилийцы начали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

      В результате беспорядков погибли уже 20 человек.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Пожар Протесты Чили Религия
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