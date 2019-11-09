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      Протестувальник підпалили університет і пограбували церкву у Чилі: фото

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      Протестувальник підпалили університет
      Протестувальник підпалили університет / news.yahoo.com

      У Чилі тривають антиурядові протести. Демонстранти у столиці підпалили будівлю університету імені Педро де Вальдівії і розграбували церкву Асунсьйон.

      За словами очевидців, відбулися зіткнення учасників протесту з поліцією, яка встановила барикади для захисту приватного університету імені Педро де Вальдівії, пише AFP.

      Раніше: Президент Чилі скасував надзвичайний стан в країні

      Незабаром після цього загорівся дерев'яний дах 100-річної адміністративної будівлі університету.

      чилі пожежа протести
      Протестувальники влаштували пожежу у Чилі/ Фото: AFP

      Пожежниками було важко дістатися до осередку полум’я через протестувальників.

      Крім того, неподалік від університету демонстранти в капюшонах розграбували церкву Асунсьйон, яка була побудована в 1876 році. Вони витягли меблі на вулицю і підпалили їх.

      чилі церква протести
      Демонстранти пограбували церкву

      церква чилі протести
      З церкви винесли цінні речі

      Чому у Чилі протестують?Протести в Чилі почалися через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті в Сантьяго.

      Пізніше чилійці почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров'я, освіти.

      У результаті заворушень загинули уже 20 людей.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Чилі Протести Пожежа Релігія
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