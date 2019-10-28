Президент Чилі скасував надзвичайний стан в країні
Себастьян Піньєра підписав укази про скасування режиму надзвичайного стану на всій території країни, який був введений через масові акції протесту, що вибухнули внаслідок підвищення оплати за проїзд у метро.
Про це повідомила прес-служба адміністрації глави держави у твітері.
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Президент Себастьян Піньєра підписав всі необхідні укази для того, щоб з 00:00 понеділка (5:00 за Києвом) 28 жовтня, режим надзвичайного стану було скасовано в усіх регіонах і комунах, в яких він був введений,
– йдеться в повідомленні.
Раніше Піньєра закликав усіх міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі акцій протесту.
До слова, демонстранти вимагають також відставки президента Себастьяна Піньєри та покращення соціальних стандартів.
Протести спалахнули у Чилі після рішення влади підвищити ціну на проїзд в метро в Сантьяго. Згодом президент Піньєра скасував це рішення. Проте, акції протесту не припинилися, а навпаки – поширилися іншими містами країни.
Інші вимоги мітингувальників
Учасники акцій по всій країні виступають проти соціально-економічного ладу, низьких зарплат та пенсій, високої вартості медичного обслуговування та освіти. Вони вимагають від влади покращити соціальні стандарти та провести економічні реформи в Чилі.