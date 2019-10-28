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      Президент Чилі скасував надзвичайний стан в країні

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      Протести в Чилі
      Протести в Чилі / Фото з Twitter

      Себастьян Піньєра підписав укази про скасування режиму надзвичайного стану на всій території країни, який був введений через масові акції протесту, що вибухнули внаслідок підвищення оплати за проїзд у метро.

      Про це повідомила прес-служба адміністрації глави держави у твітері.

      До теми: Вперше в історії на протест у Чилі вийшли понад мільйон людей: фото, відео

      Президент Себастьян Піньєра підписав всі необхідні укази для того, щоб з 00:00 понеділка (5:00 за Києвом) 28 жовтня, режим надзвичайного стану було скасовано в усіх регіонах і комунах, в яких він був введений,
      – йдеться в повідомленні.

      Раніше Піньєра закликав усіх міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі акцій протесту.

      До слова, демонстранти вимагають також відставки президента Себастьяна Піньєри та покращення соціальних стандартів.

      Протести спалахнули у Чилі після рішення влади підвищити ціну на проїзд в метро в Сантьяго. Згодом президент Піньєра скасував це рішення. Проте, акції протесту не припинилися, а навпаки – поширилися іншими містами країни.

      Інші вимоги мітингувальників

      Учасники акцій по всій країні виступають проти соціально-економічного ладу, низьких зарплат та пенсій, високої вартості медичного обслуговування та освіти. Вони вимагають від влади покращити соціальні стандарти та провести економічні реформи в Чилі.

      blog_ava
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Чилі Протести Латинська Америка
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