Президент Чилі скасував надзвичайний стан в країні

Себастьян Піньєра підписав укази про скасування режиму надзвичайного стану на всій території країни, який був введений через масові акції протесту, що вибухнули внаслідок підвищення оплати за проїзд у метро.

Про це повідомила прес-служба адміністрації глави держави у твітері.

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Президент Себастьян Піньєра підписав всі необхідні укази для того, щоб з 00:00 понеділка (5:00 за Києвом) 28 жовтня, режим надзвичайного стану було скасовано в усіх регіонах і комунах, в яких він був введений,

– йдеться в повідомленні.

COMUNICADO DE PRENSA

Presidencia de la República



Presidente @sebastianpinera ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00:00 de este lunes 28 de octubre, se levante el Estado de Emergencia en todas las regiones y comunas en que se había establecido pic.twitter.com/vGMdLNQrio — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 27, 2019

Раніше Піньєра закликав усіх міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі акцій протесту.

До слова, демонстранти вимагають також відставки президента Себастьяна Піньєри та покращення соціальних стандартів.

Протести спалахнули у Чилі після рішення влади підвищити ціну на проїзд в метро в Сантьяго. Згодом президент Піньєра скасував це рішення. Проте, акції протесту не припинилися, а навпаки – поширилися іншими містами країни.

Інші вимоги мітингувальників

Учасники акцій по всій країні виступають проти соціально-економічного ладу, низьких зарплат та пенсій, високої вартості медичного обслуговування та освіти. Вони вимагають від влади покращити соціальні стандарти та провести економічні реформи в Чилі.