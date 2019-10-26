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      Вперше в історії на протест у Чилі вийшли понад мільйон людей: фото, відео

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      Масові протести охопили Чилі
      Масові протести охопили Чилі / Фото з Twitter

      У Чилі пройшла наймасовіша акція протесту за всю історію держави. У п'ятницю, 25 жовтня, на мирну демонстрацію в столицю країни Сантьяго вийшли понад мільйон активістів. Вони вимагають відставки президента Себастьяна Піньєра та покращення соціальних стандартів.

      Протести спалахнули у Чилі після рішення влади підвищити ціну на проїзд в метро в Сантьяго, пише DW. Згодом президент Піньєр скасував це рішення. Проте, акції протесту не припинилися, а навпаки – поширилися по інших містах Чилі.

      До теми: Метро подорожчало на 1 гривню: у столиці Чилі – масові протести, оголосили надзвичайний стан

      Під час мітингу у п'ятницю протестувальники пройшли повз будівлі уряду, закликаючи лідера країни Себастьяна Піньєра піти у відставку. Протести були мирними.

      Які ще вимоги у мітингувальників?

       Учасники акцій по всій країні виступають проти соціально-економічного ладу, низьких зарплат та пенсій, високої вартості медичного обслуговування та освіти. Вони вимагають від влади покращити соціальні стандарти та провести економічні реформи в Чилі.

      Масові протести у Чилі / фото з твіттера

      Що каже президент Піньєр?

      Лідер Чилі запевнив, що почув вимоги протестувальників та назвав акції "засобом до змін". Раніше він вибачився перед народом за те, що не зміг передбачити спалах заворушень та оголосив план заходів задля виконання вимог демонстрантів.

      Ми усі почули цей заклик. Ми всі змінилися. У єдності та з Божою допомогою ми підемо шляхом до Чилі, яке буде кращим для нас усіх,
      – написав Піньєр у твіттері.

      Водомети і перші жертви: як починалися протести у Чилі

      На початку протестів влада виставила на вулиці Сантьяго понад 20 тисяч силовиків. Вони розганяли активістів водометами та використовували сльозогінний газ. Правоохоронців також звинуватили у катуванні та в смерті 5 активістів. Загалом з початку протестів загинули 19 осіб.

      У країні через масові протести оголосили надзвичайний стан.

      Масові протести у Сантьяго 25 жовтня: відео

       

       

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Протести Новини політики Чилі
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