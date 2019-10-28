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      Президент Чили отменил чрезвычайное положение в стране

      8 Читати новину українською
      Протесты в Чили
      Протесты в Чили / Фото с Twitter

      Себастьян Пиньера подписал указы об отмене режима чрезвычайного положения на всей территории страны, который был введен из-за массовых акций протеста, разразившихся в результате повышения оплаты за проезд в метро.

      Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства в твиттере.

      К теме: Впервые в истории на протест в Чили вышли более миллиона человек фото, видео

      Президент Себастьян Пиньера подписал все необходимые указы для того, чтобы с 00:00 понедельника (5:00 по Киеву) 28 октября, режим чрезвычайного положения был отменен во всех регионах и коммунах, в которых он был введен,
      – говорится в сообщении.

      Ранее Пиньера призвал всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне акций протеста.

      К слову, демонстранты требуют также отставки президента Себастьяна Пиньеры и улучшение социальных стандартов.

      Протесты вспыхнули в Чили после решения властей повысить цену на проезд в метро в Сантьяго. Впоследствии президент Пиньера отменил это решение. Однако, акции протеста не прекратились, а наоборот – распространились по другим городам страны.

      Другие требования митингующих

      Участники акций по всей стране выступают против социально-экономического строя, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования. Они требуют от властей улучшить социальные стандарты и провести экономические реформы в Чили.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Латинськая Америка Протесты Чили Новости политики
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