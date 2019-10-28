Президент Чили отменил чрезвычайное положение в стране

Себастьян Пиньера подписал указы об отмене режима чрезвычайного положения на всей территории страны, который был введен из-за массовых акций протеста, разразившихся в результате повышения оплаты за проезд в метро.

Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства в твиттере.

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Президент Себастьян Пиньера подписал все необходимые указы для того, чтобы с 00:00 понедельника (5:00 по Киеву) 28 октября, режим чрезвычайного положения был отменен во всех регионах и коммунах, в которых он был введен,

– говорится в сообщении.

COMUNICADO DE PRENSA

Presidencia de la República



Presidente @sebastianpinera ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00:00 de este lunes 28 de octubre, se levante el Estado de Emergencia en todas las regiones y comunas en que se había establecido pic.twitter.com/vGMdLNQrio — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 27, 2019

Ранее Пиньера призвал всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне акций протеста.

К слову, демонстранты требуют также отставки президента Себастьяна Пиньеры и улучшение социальных стандартов.

Протесты вспыхнули в Чили после решения властей повысить цену на проезд в метро в Сантьяго. Впоследствии президент Пиньера отменил это решение. Однако, акции протеста не прекратились, а наоборот – распространились по другим городам страны.

Другие требования митингующих

Участники акций по всей стране выступают против социально-экономического строя, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования. Они требуют от властей улучшить социальные стандарты и провести экономические реформы в Чили.