Правоохранители вывели почти всех сторонников Болсонара из помещений Федерального суда.

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Однако в здании Конгресса все еще протестующие. Полиция использует силу, чтобы задержать их.

Сколько человек были арестованы

Пока нет официальной информации от правоохранителей, но телеканал GloboNews сообщил, что арестовали 170 протестующих.

Глава федерального округа Ибанейс Роша записал видео, на котором просит прощения у президента Луиса Инасиу Лула да Силвы за "террористические акты". Ранее глава государства обвинил местную полицию в том, что ей не удалось защитить правительственные здания.

Это было неприемлемо, – сказал Роша.

Перед зачисткой зданий президент Лула подписал указ о федеральном вмешательстве правоохранителей в столичный округ, чтобы стабилизировать общественный порядок. Он назвал сторонников экспрезидента Жаира Болсонара фашистами и фанатиками.

"Вы, видимо, наблюдали за варварством в Бразилии. Те люди, которых мы называем фашистами, самая отвратительная вещь в политике, ворвались во дворец и Конгресс. Мы считаем, что не хватало мер безопасности", – написал Лула.

Как реагируют бразильцы

Даниэль Ласерда рассказал журналистам, что голосовал за бывшего президента Болсонара, однако не согласен с действиями его сторонников. Он считает, что никто не имел права совершать насилие.

Если вы не согласны с президентом, вы должны просто сказать это и двигаться дальше. Грустно думать, что мы подошли к такому моменту, когда люди считают, что единственным решением является насилие, – сказал Ласерда.

Он сказал журналистам BBC, что сравнивает ситуацию с беспорядками в Вашингтоне 6 января 2021 года.

Захват правительственных зданий в Бразилии: коротко