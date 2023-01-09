Наразі правоохоронці вивели майже всіх прихильників Болсонару з приміщень Федерального суду.

До теми У Бразилії прихильники експрезидента Болсонару захопили урядові будівлі

Проте у будівлі Конгресу все ще є протестувальники. Поліція застосовує силу, щоб затримати їх.

Скількох людей заарештували

Наразі немає офіційної інформації від правоохоронців, але телеканал GloboNews повідомив, що заарештували 170 протестувальників.

Очільник федерального округу Ібанейс Роша записав відео, на якому просить вибачення у президента Луїса Інасіу Лула да Сілви за "терористичні акти". Раніше очільник країни звинуватив місцеву поліцію у тому, що їй не вдалося захистити урядові будівлі.

Це було неприйнятно, – сказав Роша.

Перед зачисткою будівель президент Лула підписав указ про федеральне втручання правоохоронців у столичний округ, щоб стабілізувати громадський порядок. Він назвав прихильників експрезидента Жаїра Болсонару фашистами та фанатиками.

"Ви, мабуть, спостерігали за варварством у Бразилії. Ті люди, яких ми називаємо фашистами, найогидніша річ у політиці, вдерлися до палацу та Конгресу. Ми вважаємо, що не вистачало безпекових заходів", – написав Лула.

Як реагують бразильці

Даніель Ласерда розповів журналістам, що голосував за колишнього президента Болсонару, проте не згоден з діями його прибічників. Він вважає, що ніхто не мав права чинити насильство.

Якщо ви не згодні з президентом, ви повинні просто сказати це і рухатися далі. Сумно думати, що ми підійшли до такого моменту, коли люди вважають, що єдиним рішенням є насильство, — сказав Ласерда.

Він сказав журналістам BBC, що порівнює ситуацію із заворушеннями у Вашингтоні 6 січня 2021 року.

Захоплення урядових будівель у Бразилії: коротко