Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, який наразі перебуває у США, відреагував на захоплення урядових будівель. Він зазначив, що підтримує лише мирні заходи.

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"Мирні демонстрації у формі закону – це частина демократії. Однак розграбування та вторгнення в громадські будівлі, як це сталося сьогодні, а також ті, які практикували ліві у 2013 і 2017 роках, виходять за рамки правила", – написав експрезидент.

Про що сказав експрезидент

Болсонару запевнив, що впродовж свого президентства діяв у межах Конституції, поважав і захищав закони, демократію, прозорість та свободу. Він заявив, що деякі звинувачення у його бік не мають доказів.

Я відкидаю бездоказові звинувачення, висунуті мені нинішнім главою виконавчої влади Бразилії, – заявив Болсонару.

Кількість затриманих

Губернатор Федерального округу Ібанейс Роша повідомив, що кількість протестувальників, яких затримала поліція, становить понад 400 осіб. Він зазначив, що вони скоїли тетористичні акти.

"Продовжуємо працювати над встановленням всіх осіб, які брали участь у цих терористичних актах сьогодні вдень у Федеральному окрузі. Продовжуємо працювати над наведенням порядку", – розповів Роша.

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