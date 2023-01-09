Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся в США, отреагировал на захват правительственных зданий. Он отметил, что поддерживает только мирные меры.

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"Мирные демонстрации в форме закона являются частью демократии. Однако разграбление и вторжение в общественные здания, как это произошло сегодня, а также практиковавшие левые в 2013 и 2017 годах выходят за рамки правила", – написал экспрезидент.

О чем сказал экспрезидент

Болсонару заверил, что в течение своего президентства действовал в рамках Конституции, уважал и защищал законы, демократию, прозрачность и свободу. Он заявил, что некоторые обвинения в его сторону не имеют доказательств.

Я отвергаю бездоказательные обвинения, выдвинутые мне нынешним главой исполнительной власти Бразилии, – заявил Болсонару.

Количество задержанных

Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша сообщил, что количество протестующих, задержанных полицией, составляет более 400 человек. Он отметил, что они совершили тетористические акты.

"Продолжаем работать над установлением всех лиц, участвовавших в этих террористических актах сегодня днем в Федеральном округе. Продолжаем работать над наведением порядка", – рассказал Роша.

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