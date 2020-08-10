Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба прокомментировали протесты в Беларуси, которые произошли из-за президентских выборов. Они призвали местную власть не применять силу и освободить людей, которых задержали во время протестов.

Они заявили, что только путем диалога можно решить эту ситуацию, чтобы не навредить народу и государству, сообщили на сайте МИД Украины.

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"При необходимости мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу. Как министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", – написали на сайте МИД.

Они отметили, что благосостояние и процветание Беларуси и ее народа важны не только для самой страны, а для всей Европы. В частности, для Польши, Литвы и Беларуси.

Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанной на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для общего и стабильного будущего,

– отметили на сайте.

Протесты в Беларуси: коротко