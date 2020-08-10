Представители "Люблинского треугольника" призвали Беларусь не применять силу: заявление глав МИД
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба прокомментировали протесты в Беларуси, которые произошли из-за президентских выборов. Они призвали местную власть не применять силу и освободить людей, которых задержали во время протестов.
Они заявили, что только путем диалога можно решить эту ситуацию, чтобы не навредить народу и государству, сообщили на сайте МИД Украины.
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"При необходимости мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу. Как министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", – написали на сайте МИД.
Они отметили, что благосостояние и процветание Беларуси и ее народа важны не только для самой страны, а для всей Европы. В частности, для Польши, Литвы и Беларуси.
Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанной на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для общего и стабильного будущего,
– отметили на сайте.
Протесты в Беларуси: коротко
- Победу в выборах президента Беларуси 9 августа, согласно результатам экзитпола, одержал Александр Лукашенко. К тому же, с огромным отрывом.
- Такая информация спровоцировала массовые протесты белорусов. Акции прошли как в провинциальных городках, так и в столице. Граждане страны заявили, что выборы сфальсифицировали. Они требуют честного подсчета голосов.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те использовали ружья с резиновыми пулями, водометы. Протестующие создали баррикады из мусорников и других подручных предметов. Однако ОМОНовцы штурмовали эти баррикады.
- Стоит отметить, что в стране приглушили интернет. Из-за этого официальные сайты ведомств не работали. Власти не комментировали ситуацию.
- Протестующие начали покидать улицы Минска примерно в 3:00. По информации СМИ, во время столкновений погибли 3 человека, десятки – ранены.
- Лукашенко прокомментировал ситуацию лишь на следующий день. Он отметил, что ОМОН действовал в пределах полномочий, чтобы подавить митинг.