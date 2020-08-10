Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба прокоментували протести у Білорусі, які трапились через президентські вибори. Вони закликали місцеву владу не застосовувати силу і звільнити людей, яких затримали під час протестів.

Вони заявили, що лише шляхом діалогу можна вирішити цю ситуацію, аби не нашкодити народу та державі, повідомили на сайті МЗС України.

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"За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові. Як міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника", ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі", – написали на сайті МЗС.

Вони зазначили, що добробут та процвітання Білорусі та її народу важливі не лише для самої країни, а для всієї Європи. Зокрема, для Польщі, Литви та Білорусі.

Усі ми зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього,

– наголосили на сайті.

Протести у Білорусі: коротко