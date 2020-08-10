Представники "Люблінського трикутника" закликали Білорусь не застосовувати силу: заява глав МЗС
Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба прокоментували протести у Білорусі, які трапились через президентські вибори. Вони закликали місцеву владу не застосовувати силу і звільнити людей, яких затримали під час протестів.
Вони заявили, що лише шляхом діалогу можна вирішити цю ситуацію, аби не нашкодити народу та державі, повідомили на сайті МЗС України.
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"За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові. Як міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника", ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі", – написали на сайті МЗС.
Вони зазначили, що добробут та процвітання Білорусі та її народу важливі не лише для самої країни, а для всієї Європи. Зокрема, для Польщі, Литви та Білорусі.
Усі ми зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього,
– наголосили на сайті.
Протести у Білорусі: коротко
- Перемогу у виборах президента Білорусі 9 серпня, згідно з результатами екзитполу, здобув Олександр Лукашенко. До того ж, з величезним відривом.
- Така інформація спровокувала масові протести білорусів. Акції пройшли як у провінційних містечках, так і в столиці. Громадяни країни заявили, що вибори сфальсифікували. Вони вимагають чесного підрахунку голосів.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети. Протестувальники створили барикади зі смітників та інших підручних предметів. Однак ОМОНівці штурмували ці барикади.
- Варто зазначити, що у країні приглушили інтернет. Через це офіційні сайти відомств не працювали. Влада не коментувала ситуацію.
- Протестувальники почали залишати вулиці Мінська приблизно о 3:00. За інформацією ЗМІ, під час сутичок загинули 3 людей, десятки – поранені.
- Лукашенко прокоментував ситуацію лише наступного дня. Він зазначив, що ОМОН діяв у межі повноважень, аби приглушити мітинг.