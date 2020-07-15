В Болгарии протесты переросли в столкновения с полицией: есть пострадавшие
В столице Болгарии шестой день подряд продолжаются протесты. Митингующие требуют отставки правительства. В результате столкновений с полицией пострадали 2 полицейских и один протестующий. 6 митингующих задержали.
О том, что мирная акция переросла в столкновения, 14 июля на специальном брифинге заявил заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златаном, сообщает DW.
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Именно он заявил о количестве пострадавших и задержанных. Также по его словам, нарушители якобы громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской. Как отметил Антон Златаном, среди митингующих были замечены так называемые группы "провокаторов", которые подстрекали других.
"Я здесь, потому что мне стыдно за то, что происходит в стране. Мне стыдно, что мои дети это видят. Жадная здодійська банда невежд у власти и я хочу, чтобы они ушли", – прокомментировал свое участие в митинге один из протестующих Детелін Лінев.
Сначала акция проходила мирно / Скриншот
Позже протесты переросли в столкновения с полицией / Скришншот
Что известно о протестах в Болгарии
- Демонстраций начались 9 июля. Тысячи людей вышли в центр Софии, сначала акция проходила мирно. К протесту призвал президент Румен Радев.
- Недавно в его администрации провели обыски на основании 2-х расследований прокуратуры, связанных с коррупцией и разглашением государственной тайны. Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов.
- Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера Бойко Борисова, сравнив его правительство с мафией. И призвал министров сложить полномочия. В свою очередь премьер отказался уйти в отставку, заявив, что не оставит страну на произвол судьбы во времена кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. А социалисты из оппозиции в болгарском парламенте уже инициировали голосование о недоверии Бойко Борисову.