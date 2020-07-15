У Болгарії протести переросли в сутички з поліцією: є постраждалі
В столиці Болгарії шостий день поспіль тривають протести. Мітингарі вимагають відставки уряду. Внаслідок сутичок з поліцією постраждали 2 поліцейських та один протестувальник. 6 мітингувальників затримали.
Про те, що мирна акція переросла у сутички, 14 липня на спеціальному брифінгу заявив заступник керівника столичного департаменту поліції Антон Златаном, повідомляє DW.
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Саме він заявив про кількість постраждалих та затриманих. Також за його словами, порушники нібито громили вітрини магазинів і кидали в правоохоронців пляшки з легкозаймистою рідиною і червоною фарбою. Як зазначив Антон Златаном, серед мітингувальників були помічені так звані групи "провокаторів", які підбурювали інших.
"Я тут, тому що мені соромно за те, що відбувається в країні. Мені соромно, що мої діти це бачать. Жадібна злодійська банда невігласів при владі і я хочу, щоби вони пішли", – прокоментував свою участь у мітингу один з протестувальників Детелін Лінев.
Спочатку акція проходила мирно / Скриншот
Згодом протести переросли в сутички з поліцією / Скришншот
Що відомо про протести в Болгарії
- Демонстрацій почалися 9 липня. Тисячі людей вийшли до центру Софії, спочатку акція проходила мирно. До протесту закликав президент Румен Радев.
- Нещодавно в його адміністрації провели обшуки на підставі 2-х розслідувань прокуратури, пов'язаних з корупцією та розголошенням державної таємниці. Уповноважений у боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.
- Румен Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра Бойка Борисова, порівнявши його уряд з мафією. І закликав міністрів скласти повноваження. Своєю чергою прем'єр відмовився піти у відставку, заявивши, що не залишить країну на призволяще у часи кризи, спровокованої пандемією COVID-19. А соціалісти з опозиції в болгарському парламенті вже ініціювали голосування про недовіру Бойку Борисову.