В столиці Болгарії шостий день поспіль тривають протести. Мітингарі вимагають відставки уряду. Внаслідок сутичок з поліцією постраждали 2 поліцейських та один протестувальник. 6 мітингувальників затримали.

Про те, що мирна акція переросла у сутички, 14 липня на спеціальному брифінгу заявив заступник керівника столичного департаменту поліції Антон Златаном, повідомляє DW.

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Саме він заявив про кількість постраждалих та затриманих. Також за його словами, порушники нібито громили вітрини магазинів і кидали в правоохоронців пляшки з легкозаймистою рідиною і червоною фарбою. Як зазначив Антон Златаном, серед мітингувальників були помічені так звані групи "провокаторів", які підбурювали інших.

"Я тут, тому що мені соромно за те, що відбувається в країні. Мені соромно, що мої діти це бачать. Жадібна злодійська банда невігласів при владі і я хочу, щоби вони пішли", – прокоментував свою участь у мітингу один з протестувальників Детелін Лінев.



Спочатку акція проходила мирно / Скриншот



Згодом протести переросли в сутички з поліцією / Скришншот

Що відомо про протести в Болгарії