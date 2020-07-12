Криза і протести в Болгарії: президент закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
У Болгарії 11 липня люди масово вийшли на протести через засилля корупції в країні. Кризу спричинив конфлікт між президентом країни Руменом Радевим з одного боку та урядом і генеральною прокуратурою – з іншого.
Президент Болгарії Румен Радев 11 липня закликав і уряд, очолюваний прем'єром Бойко Борисовим, і генерального прокурора Івана Гашева піти у відставку. Про це розповіли у "Радіо Свобода".
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Передумовами кризи стали непорозуміння через державну охорону, виділену Ахмеду Догану – почесному голові "Руху за права та свободи" (ДПС):
- Спершу президент Радев заявив, що НСО (Національна служба охорони, відповідальна за захист президента, прем'єра тощо) Догана охороняти не повинна.
- Але проблема в тім, що НСО, яка формально підпорядковується президентові, виконує розпорядження не глави держави, а урядової комісії – тобто, фактично, прем'єра Борисова.
- Борисов у хороших стосунках із генеральним прокурором країни Гашевим. І от кілька днів тому прокурори, одразу після критичної заяви президента про уряд, прийшли з обшуком до канцелярії очільника Болгарії.
11 липня у столиці Болгарії Софії люди вийшли на акції протесту:
- Одна відбулася якраз біля канцелярії президента та стосувалася обшуків, вчинених прокуратурою. Люди вбачали у цьому свавілля та корупцію.
- Друга – біля будівлі уряду (Ради міністрів). Там зібралися прихильники прем'єра Борисова та його партії (правлячої у країні) "Громадяни за європейський розвиток Болгарії".
- А третя почалася на пляжі Чорного моря, неподалік резиденції лідера "Руху за права і свободи" Ахмеда Догана. Протестувальники конфліктували з охоронцями з НСО та вимагали рівного захисту для всіх.
У відповідь на ці події президент Радев і закликав уряд Борисова піти у відставку. Ситуація у Болгарії стає дедалі напруженішою, чим менше часу залишається до виборів, запланованих на 2021 рік.