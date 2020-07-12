В Болгарии 11 июля люди массово вышли на протесты из-за засилья коррупции в стране. Кризис возник из-за конфликта между президентом страны Руменом Радевым с одной стороны и правительством с генеральной прокуратурой – с другой.

Президент Болгарии Румен Радев 11 июля призвал и правительство, возглавляемое премьером Бойко Борисовым, и генерального прокурора Ивана Гашева уйти в отставку. Об этом рассказали в " Радио Свобода ".

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Предпосылками кризиса стали недоразумения из-за государственной охраны, выделенной Ахмеду Догану – почетному председателю "Движения за права и свободы" (ДПС):

Сначала президент Радев заявил, что НСО (Национальная служба охраны, ответственная за защиту президента, премьера и так далее) Догана охранять не должна.

Но проблема в том, что НСО, которая формально подчиняется президенту, выполняет распоряжения не главы государства, а правительственной комиссии – то есть, фактически, премьера Борисова.

Борисов в хороших отношениях с генеральным прокурором страны Гашевым. И вот несколько дней назад прокуроры, сразу после критического заявления президента о правительстве, пришли с обыском в канцелярию главы Болгарии.

11 июля в столице Болгарии Софии люди вышли на акции протеста:

Одна произошла как раз у канцелярии президента и касалась обысков, совершенных прокуратурой. Люди увидели в этом произвол и коррупцию.

Вторая – у здания правительства (Совета министров). Там собрались сторонники премьера Борисова и его партии (правящей в стране) "Граждане за европейское развитие Болгарии".

А третья началась на пляже Черного моря, недалеко от резиденции лидера "Движения за права и свободы" Ахмеда Догана. Протестующие конфликтовали с охранниками из НСО и требовали равной защиты для всех.

В ответ на эти события президент Радев и призвал правительство Борисова уйти в отставку . Ситуация в Болгарии становится все напряженнее, чем меньше времени остается до выборов, запланированных на 2021 год.