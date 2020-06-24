Премьера Болгарии оштрафуют за нарушение карантина: детали
Премьера Болгарии Бойко Борисова оштрафуют за нарушения карантина. Политик не надел маску во время визита в Рыльский монастырь. За это он может заплатить около 300 левов - это около 4600 гривен.
Как пишет издание The Sofia Globe, вместе с премьер-министром без масок в помещение церкви зашли представители правительства, журналисты, фотографы и члены съемочной группы. Они также должны заплатить штраф за нарушение правил карантина.
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Однако в заявлении Министерства здравоохранения Болгарии не сообщается, что представители духовенства, которые находились в монастыре без масок, тоже будут оштрафованы.
Отметим, что с 22 июня в Болгарии восстановили обязательное ношение масок из-за увеличения количества заражений COVID-19. Следовательно, визит премьера Бойко Борисова в Рыльский монастырь состоялся в первый день действия новых правил.
Премьер-министр Болгарии в Рыльском монастыре / Фото The Sofia Globe
Что известно о карантине в Болгарии
- Карантин в стране ввели еще 8 марта. В мае болгарское правительство начало постепенно отменять ограничения.
- В частности, Болгария с 21 мая отменила запрет на въезд для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны. Однако тем, кто приехал на болгарскую территорию, придется провести 2 недели на карантине.
- Сейчас в Болгарии обнаружили 4114 случаев COVID-19. Из-за значительного роста количества новых больных, в стране вернули обязательный масочный режим.