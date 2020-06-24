Прем'єра Болгарії Бойко Борисова оштрафують через порушення карантину. Політик не вдягнув маску під час візиту до Рильського монастиря. За це він може заплатити майже 300 левів – це близько 4600 гривень.

Як пише видання The Sofia Globe, разом з прем'єр-міністром без масок у приміщення церкви зайшли представники уряду, журналісти, фотографи та члени знімальної групи. Вони також мають сплатити штраф за порушення правил карантину.

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Однак у заяві Міністерства охорони здоров'я Болгарії не повідомляється, чи представники духовенства, які перебували у монастирі без масок, теж будуть оштрафовані.

Відзначимо, що з 22 червня у Болгарії відновили обов'язкове носіння масок через збільшення кількості заражень COVID-19. Відтак, візит прем'єра Бойко Борисова до Рильського монастиря відбувся у перший день дії нових правил.



Прем'єр-міністр Болгарії у Рильському монастирі / Фото The Sofia Globe

Що відомо про карантин у Болгарії