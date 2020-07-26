Протесты в Болгарии: здание правительства забросали туалетной бумагой – фото, видео
В столице Болгарии уже 17 день подряд продолжаются акции протеста с требованием отставки правительства и переизбрания парламента. Накануне митингующие забросали здание правительства туалетной бумагой и помидорами.
Так болгары выражают свое недовольство действиями власти, сообщает DW.
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Болгары обвиняют правительство во главе с премьером Бойко Борисовым в коррупции. Накануне парламент страны в пятый раз отклонил попытку объявить вотум недоверия Кабмину, инициированный оппозиционными партиями.
Здание болгарского правительства забросали туалетной бумагой и помидорами / Фото DW
Сам премьер заявляет, что не оставит страну на произвол судьбы во времена пандемии COVID-19. Но он пошел на определенные уступки митингующим, сделав кадровые перестановки в правительстве.
Впрочем, это не удовлетворило граждан, поэтому они продолжили протесты. Болгары добиваются полного обновления власти.
Протесты в Болгарии: что известно
- Акции протеста в Софии начались 9 июля. Тысячи людей вышли в центр столицы, сначала акция проходила мирно. К протесту призвал президент Румен Радев.
- В его администрации провели обыски на основании расследований прокуратуры, связанных с коррупцией и разглашением государственной тайны.
- Радев возложил ответственность за обыски на премьера Бойко Борисова, сравнив его правительство с мафией. И призвал министров сложить полномочия.
- Премьер отказался уйти в отставку и заявил, что не оставит страну на произвол судьбы во времена кризиса, спровоцированного COVID-19.