В столице Болгарии уже 17 день подряд продолжаются акции протеста с требованием отставки правительства и переизбрания парламента. Накануне митингующие забросали здание правительства туалетной бумагой и помидорами.

Так болгары выражают свое недовольство действиями власти, сообщает DW.

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Болгары обвиняют правительство во главе с премьером Бойко Борисовым в коррупции. Накануне парламент страны в пятый раз отклонил попытку объявить вотум недоверия Кабмину, инициированный оппозиционными партиями.

Здание болгарского правительства забросали туалетной бумагой и помидорами / Фото DW

Сам премьер заявляет, что не оставит страну на произвол судьбы во времена пандемии COVID-19. Но он пошел на определенные уступки митингующим, сделав кадровые перестановки в правительстве.

Впрочем, это не удовлетворило граждан, поэтому они продолжили протесты. Болгары добиваются полного обновления власти.

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