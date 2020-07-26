Протести в Болгарії: будівлю уряду закидали туалетним папером – фото, відео
В столиці Болгарії вже 17 день поспіль тривають акції протесту з вимогою відставки уряду та переобрання парламенту. Напередодні мітингувальники закидали будівлю уряду туалетним папером та томатами.
Так болгари висловлюють своє невдоволення діями влади, повідомляє DW.
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Болгари обвинувачують уряд на чолі з прем'єром Бойком Борисовим у корупції. Напередодні парламент країни вп'яте відхилив спробу оголосити вотум недовіри Кабміну, ініційований опозиційними партіями.
Будівлю болгарського уряду закидали туалетним папером та томатами / Фото DW
Сам же прем'єр заявляє, що не залишить країну напризволяще у часи пандемії COVID-19. Але він пішов на певні поступки мітингувальникам, зробивши кадрові перестановки в уряді.
Втім, це не задовольнило громадян, тому вони продовжили протести. Болгари домагаються повного оновлення влади.
Протести в Болгарії: що відомо
- Акції протесту в Софії почалися 9 липня. Тисячі людей вийшли до центру столиці, спочатку акція проходила мирно. До протесту закликав президент Румен Радев.
- В його адміністрації провели обшуки на підставі розслідувань прокуратури, пов'язаних з корупцією та розголошенням державної таємниці.
- Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра Бойка Борисова, порівнявши його уряд з мафією. І закликав міністрів скласти повноваження.
- Прем'єр відмовився піти у відставку і заявив, що не залишить країну напризволяще у часи кризи, спровокованої COVID-19.