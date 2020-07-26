В столиці Болгарії вже 17 день поспіль тривають акції протесту з вимогою відставки уряду та переобрання парламенту. Напередодні мітингувальники закидали будівлю уряду туалетним папером та томатами.

Так болгари висловлюють своє невдоволення діями влади, повідомляє DW.

Раніше Криза і протести в Болгарії: президент закликав уряд і генпрокурора піти у відставку

Болгари обвинувачують уряд на чолі з прем'єром Бойком Борисовим у корупції. Напередодні парламент країни вп'яте відхилив спробу оголосити вотум недовіри Кабміну, ініційований опозиційними партіями.



Будівлю болгарського уряду закидали туалетним папером та томатами / Фото DW

Сам же прем'єр заявляє, що не залишить країну напризволяще у часи пандемії COVID-19. Але він пішов на певні поступки мітингувальникам, зробивши кадрові перестановки в уряді.

Втім, це не задовольнило громадян, тому вони продовжили протести. Болгари домагаються повного оновлення влади.

Протести в Болгарії: що відомо