Время начала комендантского часа колеблется с 20:00 до 22:00. К тому же он действует в некоторых пригородах Парижа.

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Комендантский час во Франции

Так, комендантский час из-за протестов будет действовать в Лилле, Денане, Круа, Рубе и некоторых других городах. Время начала колеблется с 20:00 до 22:00.

В зависимости от коммуны, ограничения могут распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.

Отмечается, что комендантский час также действует в некоторых пригородах Парижа.

Массовые протесты во Франции: что известно