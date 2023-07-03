Час початку комендантської години коливається від 20:00 до 22:00. До того ж вона діє у деяких передмістях Парижа.

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Комендантська година у Франції

Так, комендантська година через протести діятиме у Ліллі, Денані, Круа, Рубе та деяких інших містах. Час початку коливається від 20:00 до 22:00.

Залежно від комуни, обмеження може поширюватися як на всіх мешканців, так і лише на неповнолітніх.

Зазначається, що комендантська година також діє у деяких передмістях Парижа.

Масові протести у Франції: що відомо