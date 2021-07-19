Разбили и затопили

Вандалы даже затопили один объект на юго-востоке Франции. Они сначала разбили помещение, а потом использовали пожарные шланги.

К теме Побоище и слезоточивый газ: во Франции вспыхнули массовые протесты из-за COVID-паспортов – видео

Еще одну клинику на юго-западе страны наоборот подожгли.



Во Франции продолжаются протесты / Фото Getty images

Такой вандализм связали с протестами против ограничений, ведь граффити против вакцин нашли в одной из разрушенных клиник.



Французов не устраивают новые ограничения / Фото Getty images

Протесты во Франции: коротко