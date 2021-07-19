Розтрощили та затопили

Вандали навіть затопили один об'єкт на південному сході Франції. Вони спочатку розтрощили приміщення, а тоді використали пожежні шланги.

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Ще одну клініку на південному заході країни навпаки підпалили.



У Франції тривають протести / Фото Getty images

Такий вандалізм пов'язали з протестами проти обмежень, адже графіті проти вакцин знайшли біля однієї зі зруйнованих клінік.



Французів не влаштовують нові обмеження / Фото Getty images

Протести у Франції: коротко