Однако ничего у них не получится. Об этом 24 каналу сказал политолог, эксперт по российско-украинским отношениям Василий Лаптийчук.

Как Россия расшатывает Европу и натравливает против Украины "волков в овечьих шкурах"

Россия в очередной раз демонстрирует свой уровень

Организовать протест нескольких десятков или сотен немцев, чем-то недовольных, очень просто. Максималисты, ультраправые или ультралевые – такие люди всегда есть.

В ФРГ несколько сотен человек, которые пусть даже захватят Бундестаг с оружием в руках – это будет выглядеть комично,

– убежден политолог.

Германия все больше выступает фактическим союзником Украины в войне. Конечно, акцентирует Лаптийчук, эта страна становится объектом усилий россиян с целью максимальной дестабилизации внутриполитической социальной жизни, чтобы ухудшить позиции действующих партий на выборах, создать хаос, после которого им будет не до Украины.

Они могут организовать несколько десятков или сотен экстремистских граждан, которые могут выйти на протест или даже захватить какое-нибудь правительственное помещение. На этом все кончается. Какой уровень – такое и исполнение,

– заметил эксперт по вопросам российско-украинских отношений.

Политолог объясняет, что по Германии работают около 100 – 200 представителей внешней и военной разведки. Каждый пишет какой-то план, оправдывает свою зарплату и отчитывается, чем он навредил демократической Германии, поддерживающей Украину. Отсюда и попытки небольших мятежей.

"Их уровень будет нулевым – это на уровне хулиганства. Кроме того, немецкое общество теперь готово к подобным вещам", – подытожил Лаптийчук.