Проте нічого в них не вийде. Про це 24 каналу сказав політолог, експерт з питань російсько-українських відносин Василь Лаптійчук.

Варте уваги Як Росія розхитує Європу і нацьковує проти України "вовків в овечих шкурах"

Росія вчергове демонструє свій рівень

Організувати протест кількох десятків чи сотень німців, які чимось незадоволені, дуже просто. Максималісти, ультраправі чи ультраліві – такі люди завжди є.

У ФРН кілька сотень людей, які нехай навіть захоплять Бундестаг зі зброєю в руках – це виглядатиме комічно,

– переконаний політолог.

Німеччина дедалі більше виступає фактичним союзником України у війні. Звичайно, акцентує Лаптійчук, ця країна стає об'єктом зусиль росіян з метою максимальної дестабілізації внутрішньополітичне соціальне життя, щоб погіршити позиції чинних партій на виборах, створити хаос, після якого їм буде не до України.

Вони можуть організувати кілька десятків чи сотень екстремістських громадян, які можуть вийти на протест або навіть захопити якесь урядове приміщення. На цьому все закінчується. Який рівень – таке й виконання,

– зауважив експерт з питань російсько-українських відносин.

Політолог пояснює, що на Німеччину працюють близько 100 – 200 представників зовнішньої та військової розвідки. Кожен пише якийсь план, виправдовує свою зарплату та звітує, чим він нашкодив демократичній Німеччині, яка підтримує Україну. Звідси й спроби невеликих заколотів.

"Їхній рівень буде нульовим – це на рівні хуліганства. Крім того, німецьке суспільство тепер готове до подібних речей", – підсумував Лаптійчук.