Активисты пришли к Кабинету Министров с протестом из-за назначения временным исполнителем обязанностей министра образования и науки Сергея Шкарлета. Экс-регионала обвиняют в плагиате и профессиональных злоупотреблениях.

Акция #СтопШкарлет – всеукраинская. Активисты отмечают, что к ней можно присоединиться в других городах Украины: Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницкому, Луцке, Одессе, Северодонецке, Харькове, Тернополе, Чернигове и Черновцах, сообщает 24 канал.

Студенты и педагоги против

Протестующие принесли с собой плакаты "Шкарлет = Табачник 2.0", "Зачем читать, если можно списать", "Шкарлет = коррупция". Из-за назначения Шкарлета протестуют не впервые – в частности, похожая акция состоялась 26 июня у здания Минобразования. Активисты при этом отмечают – это не последний раз.

Акция против назначения Шкарлета / Фото Андрея Костюка (24 канал)

После акции возле Кабмина педагоги и студенты отправились в офис Президента. Активисты отмечают, что появление Шкарлета грозит возвращением к временам Дмитрия Табачника, который был министром образования в правительстве Николая Азарова.

Правительство 25 июня назначило Шкарлета заместителем главы МОН и возложило на него обязанности исполняющего обязанности министра образования и науки Украины.

Интересно, 18 июня Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на должность министра.

Что надо знать про Сергея Шкарлета:

Он – экс-регионал, который поддерживал беглого президента Виктора Януковича на выборах 2004 и 2010 годов. В 2010 году Шкарлет даже стал депутатом в Черниговской областной рады от этой партии.

Плагиат. В работах ректора Черниговского национального технологического университета нашли немало "списанного".

Коррупция. В частности, в январе 2020-го Черниговский технологический университет приобрел за государственные деньги белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 миллиона гривен.

Шкарлет успел сделать несколько скандальных заявлений об образовательном процессе. В частности, он считает, что надо отменить ВНО для заочников.

Смотрите трансляцию 24 канала по акции против назначения Шкарлета: