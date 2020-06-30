Под Кабмином акция против экс-регионала Шкарлета: фото и видео
Активисты пришли к Кабинету Министров с протестом из-за назначения временным исполнителем обязанностей министра образования и науки Сергея Шкарлета. Экс-регионала обвиняют в плагиате и профессиональных злоупотреблениях.
Акция #СтопШкарлет – всеукраинская. Активисты отмечают, что к ней можно присоединиться в других городах Украины: Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницкому, Луцке, Одессе, Северодонецке, Харькове, Тернополе, Чернигове и Черновцах, сообщает 24 канал.
Студенты и педагоги против
Протестующие принесли с собой плакаты "Шкарлет = Табачник 2.0", "Зачем читать, если можно списать", "Шкарлет = коррупция". Из-за назначения Шкарлета протестуют не впервые – в частности, похожая акция состоялась 26 июня у здания Минобразования. Активисты при этом отмечают – это не последний раз.
Акция против назначения Шкарлета / Фото Андрея Костюка (24 канал)
После акции возле Кабмина педагоги и студенты отправились в офис Президента. Активисты отмечают, что появление Шкарлета грозит возвращением к временам Дмитрия Табачника, который был министром образования в правительстве Николая Азарова.
Правительство 25 июня назначило Шкарлета заместителем главы МОН и возложило на него обязанности исполняющего обязанности министра образования и науки Украины.
Что надо знать про Сергея Шкарлета:
- Он – экс-регионал, который поддерживал беглого президента Виктора Януковича на выборах 2004 и 2010 годов. В 2010 году Шкарлет даже стал депутатом в Черниговской областной рады от этой партии.
- Плагиат. В работах ректора Черниговского национального технологического университета нашли немало "списанного".
- Коррупция. В частности, в январе 2020-го Черниговский технологический университет приобрел за государственные деньги белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 миллиона гривен.
- Шкарлет успел сделать несколько скандальных заявлений об образовательном процессе. В частности, он считает, что надо отменить ВНО для заочников.
Смотрите трансляцию 24 канала по акции против назначения Шкарлета: