Активісти прийшли до Кабінету Міністрів із протестом через призначення тимчасовим виконвачем обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Ексрегіонала звинувачують у плагіаті та професійних зловживаннях.

Акція #СтопШкарлет – всеукраїнська. Активісти наголошують, що до неї можна приєднатися в інших містах України: Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Сєверодонецьку, Харкові, Тернополі, Чернігові та Чернівцях, повідомляє 24 канал.

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Студенти і освітяни проти

Протестувальники принесли із собою плакати "Шкарлет = Табачник 2.0", "Нащо читати, якщо можна списати", "Шкарлет = корупція". Через призначення Шкарлета протестують не вперше – зокрема, схожа акція відбулась 26 червня біля будівлі Міносвіти. Активісти при цьому наголошують – це не востаннє.

Акція проти призначення Шкарлета / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Після акції біля Кабміну освітяни та студенти вирушили до Офісу Президента. Активісти наголошують, що поява Шкарлета загрожує поверненням до часів Дмитра Табачника, який був міністром освіти в уряді Миколи Азарова.

Уряд 25 червня призначив Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки виконувача обов'язяків міністра освіти і науки України.

Цікаво, 18 червня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на посаду міністра.

Що треба знати про Сергія Шкарлета:

Він – ексрегіонал, який підтримував президента-втікача Віктора Януковича на виборах 2004 і 2010 років. У 2010 році Шкарлет навіть став депутатом у Чернігівській обласній раді від цієї партії.

Плагіат. В роботах ректора Чернігівського національного технологічного університетузнайшли чимало «списаного».

Корупція. Зокрема, у січні 2020-го Чернігівський технологічний університет придбав за державні гроші білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю більше 1,5 мільйона гривень.

Шкарлет встиг зробити зробити кілька скандальних заяв про освітній процес. Зокрема, він вважає, що треба скасувати ЗНО для заочників.

Дивіться трнасляцію 24 каналу з акції проти призначення Шкарлета: