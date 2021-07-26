Совместное заявление Украины и еще 19 стран обнародовали в США. Его подписали руководители министерств иностранных дел.

Между тем Президент Кубы назвал враньем сообщения о протестах на острове

Украина поддерживает Кубу

20 стран поддержали протестантов и призвали кубинские власти отпустить незаконно задержанных. До того Кубе напомнили, что все граждане имеют право на мирный протест.

Мы, министры иностранных дел,... осуждаем массовые задержания протестующих на Кубе и призываем правительство уважать общие права и свободы кубинского народа,
– говорится в заявлении.

Власти призвали вернуть населению доступ к информации, в частности включить интернет.

Кто поддержал Кубу в совместном обращении:

  • США,
  • Австрия,
  • Бразилия,
  • Колумбия,
  • Хорватия,
  • Кипр,
  • Чехия,
  • Эквадор,
  • Эстония,
  • Гватемала,
  • Греция,
  • Гондурас,
  • Израиль,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Черногория,
  • Северная Македония,
  • Польша,
  • Южная Корея,
  • Украина.

Протесты на Кубе: главное

  • Протесты на Кубе вспыхнули еще 11 июля 2021 года, однако сперва скрывались и даже отрицались властями.
  • Население возмущено экономическим кризисом и недостаточным уровнем борьбы с коронавирусом.
  • Протестующие заявили о крайне медленных темпах вакцинации и дефиците лекарств.
  • Из-за подавления массовых протестов, США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера, а также – спецподразделения Министерства внутренних дел страны.