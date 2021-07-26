Совместное заявление Украины и еще 19 стран обнародовали в США. Его подписали руководители министерств иностранных дел.

Между тем Президент Кубы назвал враньем сообщения о протестах на острове

Украина поддерживает Кубу

20 стран поддержали протестантов и призвали кубинские власти отпустить незаконно задержанных. До того Кубе напомнили, что все граждане имеют право на мирный протест.

Мы, министры иностранных дел,... осуждаем массовые задержания протестующих на Кубе и призываем правительство уважать общие права и свободы кубинского народа,

– говорится в заявлении.

Власти призвали вернуть населению доступ к информации, в частности включить интернет.

Кто поддержал Кубу в совместном обращении:

США,

Австрия,

Бразилия,

Колумбия,

Хорватия,

Кипр,

Чехия,

Эквадор,

Эстония,

Гватемала,

Греция,

Гондурас,

Израиль,

Латвия,

Литва,

Черногория,

Северная Македония,

Польша,

Южная Корея,

Украина.

Протесты на Кубе: главное