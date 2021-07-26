Спільну заяву України та ще 19 країн оприлюднили у США. Її підписали очільники міністерств закордонних справ.

Тим часом Президент Куби назвав брехнею повідомлення про протести на острові

Україна підтримує Кубу

20 країн підтримали протестантів і закликали кубинську владу відпустити незаконно затриманих. До того Кубі нагадали, що усі громадяни мають право на мирний протест.

Ми, міністри закордонних справ,... засуджуємо масові затримання протестувальників на Кубі і закликаємо уряд поважати загальні права і свободи кубинського народу,

– йдеться в заяві.

Владу закликали повернути населенню доступ до інформації, зокрема увімкнути інтернет.

Хто підтримав Кубу у спільному зверненні:

США,

Австрія,

Бразилія,

Колумбія,

Хорватія,

Кіпр,

Чехія,

Еквадор,

Естонія,

Гватемала,

Греція,

Гондурас,

Ізраїль,

Латвія,

Литва,

Чорногорія,

Північна Македонія,

Польща,

Південна Корея,

Україна.

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