Спільну заяву України та ще 19 країн оприлюднили у США. Її підписали очільники міністерств закордонних справ.
Тим часом Президент Куби назвав брехнею повідомлення про протести на острові
Україна підтримує Кубу
20 країн підтримали протестантів і закликали кубинську владу відпустити незаконно затриманих. До того Кубі нагадали, що усі громадяни мають право на мирний протест.
Ми, міністри закордонних справ,... засуджуємо масові затримання протестувальників на Кубі і закликаємо уряд поважати загальні права і свободи кубинського народу,
– йдеться в заяві.
Владу закликали повернути населенню доступ до інформації, зокрема увімкнути інтернет.
Хто підтримав Кубу у спільному зверненні:
- США,
- Австрія,
- Бразилія,
- Колумбія,
- Хорватія,
- Кіпр,
- Чехія,
- Еквадор,
- Естонія,
- Гватемала,
- Греція,
- Гондурас,
- Ізраїль,
- Латвія,
- Литва,
- Чорногорія,
- Північна Македонія,
- Польща,
- Південна Корея,
- Україна.
Протести на Кубі: головне
- Протести на Кубі спалахнули ще 11 липня 2021 року, однак спершу приховувалися і навіть заперечувалися владою.
- Населення обурене економічною кризою та недостатнім рівнем боротьби з коронавірусом.
- Протестувальники заявили про вкрай повільні темпи вакцинації та дефіцит ліків.
- Через придушення масових протестів США ввели санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Міера, а також – спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ країни.