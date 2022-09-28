Протесты могут разгореться больше

Именно поэтому в пределах россии протесты в Дагестане – это только искра, но в пределах Дагестана это настоящее пламя. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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По его словам, в этой ситуации российская верхушка может действовать по-разному. Чтобы погасить пламя в Дагестане и не дать пожару разгореться по всей стране, необходимы ресурсы. Их нужно вытаскивать извне и опрокидывать внутрь.

"Здесь два варианта. Или россия идет до конца и не обращает внимания на эти протесты – тогда будет пламя. Но еще россия может, например, убрать из своего распоряжения Дагестан и не мобилизовывать там мужчин. Соответственно, Дагестан выигрывает и успокоится", – предположил Лисянский.

Он подчеркнул, что сегодня мы видим, что путин не собирается останавливаться. Он хочет собрать больше людей, большую армию, восстановить силы и снова пойти в наступление на Украину. Но для этого ему нужен человеческий ресурс.

Можем заключить, что с мобилизацией они не остановятся. А соответственно имеем большую вероятность того, что, скорее всего, то пламя, которое сейчас пылает на региональном уровне в Дагестане, перекинется на национальный уровень и разгорится по всей России,

– считает правозащитник.

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