Протести можуть розгорітися більше

Саме тому у межах росії протести в Дагестані – це лише іскра, але в межах Дагестану це – справжнє полум'я. Про це 24 каналу розказав правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

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За його словами, у цій ситуації російська верхівка може діяти по-різному. Для того, щоб погасити полум'я у Дагестані та не дати пожежі розгорітися по всій країні, необхідні ресурси. Їх потрібно витягувати ззовні та перекидати усередину.

"Тут два варіанти. Або росія йде до кінця і не звертає уваги на ці протести – тоді буде полум'я. Але ще росія може, наприклад, прибрати зі свого розпорядження Дагестан, і не мобілізовувати там чоловіків. Відповідно Дагестан виграє і заспокоїться", – припустив Лисянський.

Він наголосив, що сьогодні ми бачимо, що путін не збирається зупинятися. Він хоче назбирати більше людей, більшу армію, поновити сили і знову піти наступом на Україну. Але для цього йому потрібен людський ресурс.

Можемо зробити висновок, що з мобілізацією вони не зупиняться. А відповідно маємо велику ймовірність того, що, скоріш за все, те полум'я, яке є зараз на регіональному рівні в Дагестані перекинеться на національний рівень і розгориться по всій росії,

– вважає правозахисник.

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