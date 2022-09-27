Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він також зазначив, що вони не звикли бачити в телевізорі чи читати в газетах новини про такі події, а в реальному житті у них просто нічого не змінюється роками.

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За словами політолога, для багатьох росіян, мобілізація досі залишилась абстрактною подією – вони ще не сприймають її крізь власну призму.

Ті люди, які здатні швидко приймати рішення і мислити, вони і вийшли на протести. Коли багато росіян отримають повістки і поїдуть воювати, а в зворотньому напрямку поїдуть труни, тоді й можна очікувати на більш потужні протести,

– зазначає Аббас Галлямов.

Політолог пояснює, що з точки зору росіян, ці "контрактники", які помирали в Україні – це "професіонали" та найманці і те, що їх вбивають, це частина професії.

"Тому в головах простого росіянина біля телевізора, це не щось, що свідчить про несправедливість", – зазначає він.

Коротко про мобілізацію в росії у стрімі із Аббасом Галлямовим: дивіться відео

Коротко про мобілізацію в росії