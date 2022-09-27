Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він також зазначив, що вони не звикли бачити в телевізорі чи читати в газетах новини про такі події, а в реальному житті у них просто нічого не змінюється роками.
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За словами політолога, для багатьох росіян, мобілізація досі залишилась абстрактною подією – вони ще не сприймають її крізь власну призму.
Ті люди, які здатні швидко приймати рішення і мислити, вони і вийшли на протести. Коли багато росіян отримають повістки і поїдуть воювати, а в зворотньому напрямку поїдуть труни, тоді й можна очікувати на більш потужні протести,
– зазначає Аббас Галлямов.
Політолог пояснює, що з точки зору росіян, ці "контрактники", які помирали в Україні – це "професіонали" та найманці і те, що їх вбивають, це частина професії.
"Тому в головах простого росіянина біля телевізора, це не щось, що свідчить про несправедливість", – зазначає він.
Коротко про мобілізацію в росії у стрімі із Аббасом Галлямовим: дивіться відео
Коротко про мобілізацію в росії
- 21 вересня владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Представники військкоматів не втратили можливості вручити повістки затриманим протестувальникам.