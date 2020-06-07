Известная компания детского конструктора Lego остановила рекламу своих игрушечных наборов с полицейскими. Произошло это из-за протестов, вызванных гибелью темнокожего американца Джорджа Флойда. Напомним, мужчина погиб после жесткого задержания полицейским.

Кроме того Lego выделит 4 миллиона долларов на борьбу с расизмом и неравенством. Эти деньги поступят на счета организаций, которые помогают темнокожим детям, а также учат других людей расовому равенству. Об этом сообщает ToyBook.

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Компания Lego отказалась от рекламы наборов с полицейскими. Всего под запрет попали более 30 наборов, где есть представители полиции, пожарных служб, скорой помощи и здания этих организаций.

Наборы также включают городской полицейский участок LEGO, пожарную часть, полицейскую собаку патрульную машину, пожарный самолет, мобильный командный центр, полицейский арест на шоссе и многое другое. Под запрет также попал набор "Белый дом".

Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения рекламного контента Lego в рамках #BlackOutTuesday и временно остановили публикации в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США,

– сказал представитель компании.

В марте Lego стала самой уважаемой компанией в мире. Составители рейтинга опирались на мнения потребителей о компании, а также на их оценку корпоративной ответственности.

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Что известно о смерти Джорджа Флойда

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он не сопротивлялся во время задержания.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно. Мужчине вызвали "скорую", однако до больницы он не дожил.

По результатам независимого вскрытия, которое заказала семья Флойда, мужчина скончался от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.

После смерти Флойда во многих городах мира люди устроили масштабные акции протеста. Больше всего митингов в США. Там, людей разгоняет Нацгвардия, а в нескольких штатах даже ввели комендантский час. Сейчас протесты вышли далеко за пределы Штатов. Люди в Европе также требуют прекратить жестокость со стороны полицейских.