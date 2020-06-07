Відома компанія дитячого конструктора Lego зупинила рекламу своїх іграшкових наборів з поліцейськими. Сталося це через протести, викликані загибеллю темношкірого американця Джорджа Флойда. Нагадаємо, чоловік загинув після жорсткого затримання поліцейського.

Окрім того Lego 4 мільйони доларів на боротьбу з расизмом і нерівністю. Ці гроші надійдуть на рахунки організацій, які допомагають темношкірим дітям, а також вчать інших людей расовій рівності. Про це повідомляє ToyBook.

Важливо Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

Компанія Lego відмовилася від реклами наборів з поліцейськими. Загалом під заборону потрапили понад 30 наборів, де є представники поліції, пожежних служб, швидкої допомоги і будівлі цих організацій.

Набори також включають міський поліцейський відділок LEGO, пожежну частину, поліцейську собаку, патрульну машину, пожежний літак, мобільний командний центр, поліцейський арешт на шосе і багато іншого. Під заборону також потрапив набір "Білий дім".

Ми попросили наших партнерів утриматися від розміщення рекламного контенту Lego в рамках #BlackOutTuesday і тимчасово зупинили публікації в наших соціальних мережах у відповідь на трагічні події в США,

– сказав представник компанії.

У березні Lego стала найбільш шанованою компанією у світі. Укладачі рейтингу спиралися на думки споживачів про компанії, а також на їх оцінку корпоративної відповідальності.

Актуально Смерть Джорджа Флойда: мати його дитини вперше виступила зі щемливою заявою

Що відомо про смерть Джорджа Флойда

25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом , ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він не опирався під час затримання.

, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка у такому положенні – адже він не опирався під час затримання. Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.

За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.

Після смерті Флойда у багатьох містах світу люди влаштували масштабні акції протесту. Найбільше мітингів у США. Там, людей розганяє Нацгвардія, а у декількох штатах навіть запровадили комендантську годину. Наразі протести вийшли далеко за межі Штатів. Люди в Європі також вимагають припинити жорстокість з боку поліцейських.