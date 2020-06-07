Протести у США: Lego не рекламуватиме конструктор з поліцейськими
Відома компанія дитячого конструктора Lego зупинила рекламу своїх іграшкових наборів з поліцейськими. Сталося це через протести, викликані загибеллю темношкірого американця Джорджа Флойда. Нагадаємо, чоловік загинув після жорсткого затримання поліцейського.
Окрім того Lego 4 мільйони доларів на боротьбу з расизмом і нерівністю. Ці гроші надійдуть на рахунки організацій, які допомагають темношкірим дітям, а також вчать інших людей расовій рівності. Про це повідомляє ToyBook.
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Компанія Lego відмовилася від реклами наборів з поліцейськими. Загалом під заборону потрапили понад 30 наборів, де є представники поліції, пожежних служб, швидкої допомоги і будівлі цих організацій.
Набори також включають міський поліцейський відділок LEGO, пожежну частину, поліцейську собаку, патрульну машину, пожежний літак, мобільний командний центр, поліцейський арешт на шосе і багато іншого. Під заборону також потрапив набір "Білий дім".
Ми попросили наших партнерів утриматися від розміщення рекламного контенту Lego в рамках #BlackOutTuesday і тимчасово зупинили публікації в наших соціальних мережах у відповідь на трагічні події в США,
– сказав представник компанії.
У березні Lego стала найбільш шанованою компанією у світі. Укладачі рейтингу спиралися на думки споживачів про компанії, а також на їх оцінку корпоративної відповідальності.
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Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
Після смерті Флойда у багатьох містах світу люди влаштували масштабні акції протесту. Найбільше мітингів у США. Там, людей розганяє Нацгвардія, а у декількох штатах навіть запровадили комендантську годину. Наразі протести вийшли далеко за межі Штатів. Люди в Європі також вимагають припинити жорстокість з боку поліцейських.