Журналисты телеканала CNN провели расследование и пришли к выводу, что перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей. Однако теперь они действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию.

Цель деятельности российских ботов

В расследовании говорится об организации "Устранение барьеров для освобождения Африки". Эта организация была лишь прикрытием для функционирования кибергрупп влияния с территории Ганы. Об этом говорится на сайте Института глобальных угроз и изучение демократий IGTDS.

Актуально Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

Кибергруппы в свою очередь занимались освещением радикальных событий в США, продвигая идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белому населению.

По мнению экспертов, целью российской кампании по дезинформации было провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества. Впечатляет, но один из фейковых аккаунтов даже притворялся кузиной Джорджа Флойда.

Что известно о смерти Джорджа Флойда: главное

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов. Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно. Мужчине вызвали "скорую", однако в больнице он умер.

По результатам независимого вскрытия, которое заказала семья Флойда, мужчина умер от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.

Ключевой месседж большинства сообщений – полицейское насилие в отношении темнокожего населения. В то же время примеры этого в США в большинстве случаев сочетаются с фактами нарушения прав человека полицией в африканских странах. Очевидно, что такой подход призван указать на якобы массовость нарушений прав чернокожего населения в США.

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Главные тезисы, которые распространяют российские боты